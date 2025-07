Qadın polislərin sayı nə qədərdir?

Bu gün Azərbaycan polisinin peşə bayramıdır. 107 illik tarixi olan daxili işlər orqanları ölkənin suverenliyinin, təhlükəsizliyinin və ictimai asayişin təmin olunmasında mühüm rol oynayıb.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyi sistemində ümumilikdə 30 min 410 nəfər çalışır. Burada xidmət edən əməkdaşların 10%-ni (4041 nəfər) qadınlar, 90%-ni kişilər təşkil edir. Daxili işlər orqanlarında rəhbər vəzifələrdə 61 qadın əməkdaş xidmət edir. 2024-cü ildə daxili işlər orqanlarında xidmətə qəbul olunan qadın əməkdaşların sayı 2023-cü illə müqayisədə 1,6% artaraq ümumilikdə 13,6% təşkil edib.

Belə ki, həmin ildə daxili işlər orqanlarında işə qəbul edilən 3507 nəfərin 3217-i kişilər, 290-ı isə qadınlar olub.

Onu da qeyd edək ki, son beş il ərzində - 2020-2024-cü illər ərzində Polis Akademiyasına qəbul olunan şəxslərin ümumi sayı 2 min 444 nəfər olub. Bu dövrdə Akademiyaya qəbul olunanların 2429-u kişi, 15-i isə qadın olub.

İllər üzrə qəbul göstəriciləri aşağıdakı kimidir:

2020-ci il: 372 nəfər qəbul olunub. Onlardan 369-u kişi, 3-ü qadın olub.

2021-ci il: Ümumi qəbul sayı 402 nəfər, bunun 400-ü kişi, 2-si qadın olub.

2022-ci il: Cəmi 424 nəfər qəbul olunub. Onlardan 421-ni kişilər, 3-nü qadınlar təşkil edib.

2023-cü il: Ümumi qəbul sayı 529 nəfər, bunun 524-ü kişi, 5-i qadın olub.

2024-cü il: Cəmi 717 nəfər qəbul edilib, 715-i kişi, 2-si qadın olub.

