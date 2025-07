Faciəvi şəkildə ölən Könül qazi xanımı imiş - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, iyunun 29-da Binəqədi rayonu, Xocəsən qəsəbəsində şəhid ailələri və qazilər üçün salınmış yaşayış kompleksində 20 yaşlı Könül İbrahimova binanın 8-ci mərtəbəsindən yıxılaraq həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, K.İbrahimova bir neçə ay əvvəl Vətən müharibəsi qazisi ilə ailə qurubmuş. Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatlarda cütlüyün münasibətində problemlərin olduğu, gənc qadının zorakılığa məruz qaldığı iddia olunur.

Qeyd edək ki, faktla bağlı Binəqədi Rayon Prokurorluğu araşdırma aparılır. İlkin ehtimala əsasən, ölümə ehtiyatsızlıq səbəb olub.

