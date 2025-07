Türkiyənin tanınmış aktyoru Şekip Taşpınar vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə NTV məlumat yayıb.

Məlumata görə, 56 yaşlı aktyor bu gün səhər dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Şekip Taşpınar “Kurtlar Vadisi: Pusu” və “Kuruluş Osman” kimi məşhur seriallarda rol alıb.

