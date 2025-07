Xalq artisti Mələkxanım Eyubovanın həyat yoldaşı Xosrov Nəcəfovun şəkli yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotonu müğənninin bloger qızı Nəzrin paylaşıb. O, atasını Polis Günü münasibəti ilə təbrik edib.

Qeyd edək ki, polis polkovniki Xosrov Nəcəfov vəzifəsindən azad olunaraq, təqaüdə göndərilib.

