Yekaterinburq şəhərinin Leninski Rayon Məhkəməsi iyunun 27-də Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılan Əziz Abasov barəsində qərar çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Rusiya KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, onun barəsində iyulun 19-dək həbs qətimkan tədbiri seçilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.