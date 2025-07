Rusiyada Araz Ağalarova qarşı icraata başlanıldı

Rusiya Federal Məhkəmə İcraçıları Xidməti (FSSP) azərbaycanlı iş adamı Araz Ağalarova qarşı icraata başlayıb.

Metbuat.az CityPost.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, fiziki şəxslərin borclularının reyestrinin məlumatları ilə təsdiqlənir.

Kartotekaya əsasən, Moskvanın Presnenski Rayon Məhkəməsi mayın 7-də müvafiq icra vərəqəsini versə də, proses iyunun 26-da başlayıb.

Araz Ağalarov “Crocus Group”un sahibidir. 2020-ci ildə o, 1,7 milyard dollarlıq sərvətlə Forbes-in "Rusiyanın 200 ən zəngin iş adamı" reytinqində 55-ci yeri tutub.

İyunun 27-də müğənni Leonid Aqutinin sənətçinin 35% paya sahib olduğu “Leonid Aqutin Production Center” şirkətinə borcuna görə məhkəmə icraçıları tərəfindən axtarışa verildiyi bildirilir.

