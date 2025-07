"Beşiktaş" klubu futbolçusu Çiro İmmobile ilə yollarını ayırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumçu İstanbulu tərk edib.

Qeyd edək ki, italiyalı forvard ötən mövsüm "Beşiktaş"da meydana çıxdığı 41 oyunda 19 qol və 4 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

