Jurnalist Günel Hacı "Bakı Metropoliteni" QSC-də Kommunikasiya departamentinin müdir müavini vəzifəsinə təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə jurnalist özü məlumat verib.

Qeyd edək ki, Günel Hacı 5 il idi ki, "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə rəis müavini vəzifəsində çalışırdı.

