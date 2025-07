Prezident İlham Əliyevin gəlini Alyona Əliyeva Layla Əliyevanın doğum günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Doğum gününüz mübarək, Leyla xanım! Təbiətə sevginiz, incəsənətə dəstəyiniz və insanlara olan qayğınız əvəzolunmazdır".

