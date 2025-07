Azərbaycanda ölkə əhəmiyyətli daşınmaz tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısı genişləndirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov qərar imzalayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.