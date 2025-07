“Liverpool”un oyunçusu Dioqo Jota vəfat edib.

Mətbuat.az xəbər verir ki, futbolçu avtomobil qəzası nəticəsində həyatını itirib.

28 yaşlı futbolçunun 5 gün əvvəl toyu olmuşdu. O, sevgilisi Rute Kardoso ilə uzun müddətdir bir yerdədir. Onların 3 övladı var.

