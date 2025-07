Prorektor Tərlan Abdullayev vəfat etdi

Odlar Yurdu Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru, professor Tərlan Abdullayev vəfat edib.

Bu barədə Metbuat.az-a universitetdən məlumat verilib.

Professor Tərlan Abdullayev uzun illər Odlar Yurdu Universitetinin prorektoru vəzifəsində çalışıb.

Qeyd edək ki, Tərlan Abdullayev 2 fevral 1945-ci ildə Şamaxı şəhərində anadan olub.

1996-2002-ci illərdə Odlar Yurdu Universitetinin “Pedaqogika və İnformatika“ fakültəsinin dekanı, 2002-2013-cü illərdə magistratura şöbəsinin müdiri vəzifəsində işləyib, 2004-cü ildən hazırki vaxta kimi universitetin elmi işlərinə rəhbərlik edib.

2015-ci ildə Təhsil Nazirliyi tərəfindən Fəxri fərmanla təltif olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.