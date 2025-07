"Traktor" klubunun oyunları Azərbaycanda canlı yayımlanacaq

"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" QSC-nin tərkibində fəaliyyət göstərən "İdman TV" Asiya Çempionlar Liqasının yayım hüququnu əldə edərək, bu mötəbər turnirin oyunlarını təqdim edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə kanalın "Facebook" hesabında paylaşım edilib.

Bildirilib ki, tarixində ilk dəfə İran çempionu olan və Asiya Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanan "al qurdlar"ın (Traktor) hər matçı artıq Azərbaycan tamaşaçısı üçün əlçatan olacaq.

Qeyd edək ki, bu yayım hüququ "İdman TV" ilə beynəlxalq yayım şirkəti arasında imzalanmış rəsmi müqavilə əsasında həyata keçiriləcək.

