ABŞ Prezidenti Donald Tramp və rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında telefon danışığı reallaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov açıqlama verib. O bildirib ki, liderlər arasında telefon danışığı 1 saat davam edib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov Donald Tramp və Vladimir Putin arasında telefon danışığı aparıldığı barədə açıqlama vermişdi. Prezidentlərin telefon danışığının detalları barədə ətraflı məlumat verilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.