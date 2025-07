Əməkdar jurnalist Xoşqədəm Hidayətqızı ilə həyat yoldaşı müğənni Doğuş övladlığa uşaq götürmək istəyir.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, onlar ailəsinin istəmədiyi Melisa adlı azyaşlını himayələrinə götürmək qərarına gəlib. Bu barədə cütlük "Səni axtarıram"da məlumat verib.

Əkiz oğullarının da fikrini öyrənən məşhurlar onlardan da müsbət cavab alıblar.

