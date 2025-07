Arda ilə Mbappe arasında forma savaşı - "Real" birini seçir

“Real Madrid”in futbolçusu Luka Modriç klubdan ayrılmaq üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun ayrılmasından sonra 10 nömrəli forma boş qalacaq. Məlumata görə, Kilian Mbappenin 10 formanı geyinəcəyi irəli sürülsə də, Arda Gülerin də 10 nömrəni istədiyi iddia edilir. Məlumata görə, “Real”da Ardanın 10 nömrəli formanı geyinməsini dəstəkləyən nümayəndələrin olduğu irəli sürülür. Məlumata görə, hansı futbolçunun 10 nömrəli formanı geyinəyəcəyinə klub rəhbərliyi qərar verəcək. 10 nömərli formanın Ardaya veriləcəyi təqdirdə Mbappenin razı ola biləcəyi iddia edilib.

Qeyd edək ki, Kilian Mbappe həm PSJ-də, həm də Fransa millisində 10 nömrəni geyinib.

