Azərbaycan Premyer Liqasının 2025/2026 mövsümünün püşkatma mərasiminin vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

İyulun 18-də "Alov qüllələri" kompleksinin "Üzeyir Hacıbəyli zalı"nda baş tutacaq tədbir saat 15:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, Azərbaycan Premyer Liqasının yeni mövsümü avqustun 15-də start götürəcək.

