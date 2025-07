Putinin işdən çıxardığı nazir ölü tapıldı - FOTO

Rusiyanın keçmiş nəqliyyat naziri və Kursk vilayətinin sabiq qubernatoru Roman Starovoyt intihar edib.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, o, mənzilində odlu silahla özünə qəsd edib. Hadisə yerində PM markalı tapança tapılıb.

İddialara əsasən, intiharın səbəbi cinayət işi ilə bağlı ola bilər. Bildirilir ki, dələduzluqda ittiham olunan sabiq müavini Aleksey Smirnov Starovoyta qarşı ifadə verib.

Qeyd edək ki, Prezident Vladimir Putin bu gün imzaladığı fərmanla onu nazir vəzifəsindən azad edib. Starovoyt 2024-cü ilin mayından nəqliyyat naziri, daha əvvəl isə Kursk vilayətinin qubernatoru olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.