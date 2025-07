Azərbaycanda daha 24 kluba lisenziya verildi

Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF) daha 24 klub və idman təşkilatına beş il müddətinə lisenziya təqdim edib.

Federasiyanın mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, sözügedən qurumlar qaydalara uyğun şəkildə tələb olunan sənədləri təqdim edib və müəyyən olunmuş meyarlar əsasında seçiliblər.

Təqdimat mərasimində ACF-nin idman direktoru və baş katibin müavini Kamran Talıbov lisenziyalaşdırma prosesinin mahiyyəti, əhəmiyyəti, klub və idman təşkilatlarının üzərinə düşən öhdəliklər barədə məlumat verib. Həmçinin onların suallarını ətraflı cavablandırıb.

Xatırladaq ki, bundan əvvəl ACF 178 klub və idman təşkilatına lisenziya təqdim edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.