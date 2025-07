Rusiyalı nazir Bakıya gəldi - FOTO

Rusiya fövqəladə hallar naziri Aleksandr Kurenkov Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının iclasında iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Bu gün Rusiya fövqəladə hallar naziri Aleksandr Kurenkov Beynəlxalq Mülki Müdafiə Təşkilatının İcra Şurasının və Baş Assambleyasının iclasında iştirak etmək üçün Azərbaycana gedib. Gündəliyin əsas məsələsi 60-dan çox ölkənin fövqəladə hallar xidmətlərini birləşdirən və bütün dünyada humanitar yardım göstərən bu təşkilata baş katibin seçilməsidir”, - deyə məlumatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.