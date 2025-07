"Şamaxı" komandası yeni mövsüm heyətini formalaşdırmaq üçün çalışmalarını davam etdirir.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi isveçrəli futbolçu Karim Rossini heyətinə qatıb. Otuz bir yaşlı hücumçu ilə birillik müqavilə imzalanıb.

Xatırladaq ki, Rossi son olaraq İsveçrənin "Şaffhauzen" kollektivində çıxış edib.

