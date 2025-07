2024-2025-ci tədris ilində ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə 150 072 məzun adi, 7 130 nəfər fərqlənmə attestatına layiq görülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a MÜTDA-dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, tam orta təhsil səviyyəsi üzrə isə 108 388 nəfər məzun adi, 6 778 nəfər fərqlənmə attestatına layiq görülüb.

