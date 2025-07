Azərbaycanda evliliklərin davametmə müddəti açıqlanıb.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, 2023-cü ildə 21 min 688 boşanma qeydə alınıb.

Belə ki, pozulan 5 min 814 nikah 5 ilə qədər davam edib.

Həmçinin sözügedən dövrdə 5-9-il müddətinə davam edən nikahlardan 5 805-i pozulub.

Bundan əlavə, 7 min 735 nikah 10-19 il sürüb.

20 ildən çox davam edən 2 min 334 nikah isə 2023-cü ildə sona çatıb.

