Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələr verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bununla bağlı Sərəncam imzalayıb.

Sərəncamla aşağıdakı əməkdaşlara diplomatik rütbələr verilib:

birinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi

Məmmədov İlham Nəriman oğlu

Mərdəliyev Seymur Qurban oğlu

ikinci dərəcəli fövqəladə və səlahiyyətli elçi

Məmmədov Raman Ağamalı oğlu

Səfərova Nərgiz Abbasqulu qızı.

