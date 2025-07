Eyni gündə 5-ci ölüm - İsmayılovlar ailəsində faciə

Bu gün Ağstafanın Qırılı kəndində 24 yaşlı Şəfayət İsmayılova evin pəncərələrini silərkən yıxılıb və həyatını itirib.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, bu, İsmayılovlar ailəsində bir il ərzində 5-ci ölüm hadisəsidir.

Belə ki, bundan öncə Qırılı kəndində 2024-cü il təvəllüdlü N.İsmayılova valideynləri tərəfindən ağır vəziyyətdə xəstəxanaya çatdırılsa da, müayinə zamanı azyaşlının öldüyü məlum olub.

Ötən ilin avqustunda isə İsmayılovların böyük övladları 2022-ci il təvəllüdlü G.İsmayılzadə qıcolma diaqnozu ilə Ağstafa Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib, lakin həkimlərin müayinəsi zamanı G.İsmayılzadənin öldüyü məlum olub.

Bu ailədə baba və nənənin də faciəvi ölümü diqqət çəkib. 2024-cü il sentyabrın 8-də Qırılı kənd sakini, 1965-ci il təvəllüdlü Füzuli İsmayılov nərdivanı hasara söykəyərək üzüm yığan zaman hasar aşıb, nəticədə Füzuli İsmayılov və onun həyat yoldaşı, 1967-ci il təvəllüdlü Xatirə İsmayılova daşların altında qalaraq ölüblər.

Maraqlıdır ki, ölüm hadisələri müxtəlif ayların eyni gününə - 8-nə təsadüf edib.

