Sumqayıt şəhərində quldurluq hadisəsi baş verib.

Bu barədə Metbuat.az-a DİN-nin Mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, iyulun 8-də naməlum şəxs 63 yaşlı qadının 6000 manatını fiziki zor tətbiq edərək talayıb.

Daxil olmuş müraciət əsasında Sumqayıt ŞPİ 5-ci Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş 26 yaşlı V.Cavadov saxlanılıb.

Araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.