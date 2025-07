Bakı Dövlət Universitetinin 39 yaşlı əməkdaşı Şəfa Əlizadə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum BDU-nun Ekologiya və torpaqşünaslıq fakültəsinin Torpaqşünasalıq və daşınmaz əmlakın kadastrı kafedrasının laboratoriya müdiri idi.

Qeyd edək ki, Ş.Əlizadə 2015-ci ildən bu vəzifədə çalışırdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.