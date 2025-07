Türkiyədə prezident seçkiləri 2028-ci ildə keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan ölkə parlamentində çıxışında deyib.

Onun sözlərinə görə, hazırda ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi məsələsi müzakirə olunmur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.