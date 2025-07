Sentyabrın 2-də Əmlak Məsəslələri Dövlət Xidməti tərəfindən Strateji Obyektlərin Mühafizəsi Dövlət Agentliyinə məxsus 20 ədəd, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus isə 4 ədəd nəqliyyat vasitəsi hərraca çıxarılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, nəqliyyat vaistələrinin buraxılış illəri 2000-2014-cü illəri əhatə edir. Hərracda ilkin satış qiymətləri isə 3 000 manatdan 14 000 manatadək dəyişir.

Qeyde dək ki, hərracda iştirak üçün əvvəlcədən 10 faiz beh tələb olunur.

