Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə rəsmi səfəri çərçivəsində BƏƏ prezidenti Şeyx Məhəmməd bin Zayed Əl Nəhyan ilə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nikol Paşinyan sosial media hesabında paylaşım edib.

