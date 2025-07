Qəbələdə 4 yaşlı uşaq hovuzda boğulub.

Metbua.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Vəndam qəsəbəsində qeydə alınıb.

Belə ki, Bakı şəhər sakini, 2021-ci il təvəllüdlü qız kirayə qalmaq məqsədilə valideynləri ilə gəldiyi evin həyətində olan hovuzda boğularaq ölüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

