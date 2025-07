Azərbaycanda yeyinti məhsullarının ixracı artıb

2025-ci ilin iyun ayı ərzində yeyinti məhsullarının ixracı 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34.6% artaraq 147.1 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.

Metbuat.az İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin (İİTKM) “İxrac icmalı”nın iyul sayına əsasən xəbər verir ki, bu dövrdə qeyri-yeyinti məhsullarının ixracı 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 11.41% azalaraq 199.7 milyon ABŞ dollarına bərabər olub.

Qeyd edək ki, 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ixracı 2024-cü ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 9.9% artaraq 1,8 milyard ABŞ dolları təşkil edib.

