Azərbaycan və Özbəkistan Respublikalarının Xalq artisti, dosent Gülyanaq Məmmədova Türk Dünyası mədəniyyətinin təbliğində göstərdiyi misilsiz fəaliyyətinə görə BZT- Turan Akamediyasının Fəxri Doktor adına laiq görülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi özü məlumat yayıb.

O, fotolar paylaşaraq xəbəri izləyiciləri ilə bölüşüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.