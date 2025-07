Azərbaycan və Ermənistan sülh danışıqlarını yüksək səviyyədə davam etdirəcəklər.

Metbuat.az xəbər ver ki, bu barədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan arasında görüşüdə razılıq əldə olunub.

Həmçinin görüşdə sülh müqaviləsinin paraflanması və digər məslələr də əsas müzzkirə mövzusu olub.

