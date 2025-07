Əməkdar mədəniyyət işçisi Telli Pənahqızı Qərbi Azərbaycan Televiziyasına rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurası məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Telli Pənahqızı Qərbi Azərbaycan İcmasının Qadınlar Şurasının sədr müavinidir.

