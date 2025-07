Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) əhalinin sayı artıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Naxçıvan MR Statistika Komitəsindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, 1 iyun 2025-ci il tarixə muxtar respublikada əhalinin sayı bir il öncəyə nisbətən 2148 nəfər və ya 0,5 faiz artaraq 471608 nəfər olub.

