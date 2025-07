Bitkoinin qiyməti tarixinin ən yüksək həddinə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Binance” platformasının məlumatlarında qeyd olunub.

Məlumata görə, kriptovalyuta 112000 dolları keçərək 12682 min dollara (+3,06 % çatıb.

