Ölkə üzrə ümumi əsaslarla əmək pensiyalarının ödənişi 22 iyul 2025-ci il tarixində həyata keçiriləcək.

Bu barədə Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, həmin gün güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin də pensiyaları ödəniləcək.

Ülkər/ Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.