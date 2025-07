Şəhid Ülvi Qulamlıya həsr olunmuş videoçarx təqdim edildi - FOTO

Bu gün "İstehlakçıların Maarifləndirilməsinə Dəstək" İctimai Birliyi (İMD İB) Azərbaycan Respublikasının QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə Mingəçevirdə, MRM-nın konfrans zalında "Şəhid Ülvi Qulamlı xatirələrdə" adlı videoçarxın təqdimatını reallaşdırıb. "Konstitusiya və Suverenlik İli" çərçivəsində reallaşan layihə Mingəçevir şəhidi, 44 günlük Zəfər savaşı zamanı qəhrəmancasına döyüşən və həyatını itirən Ülvi Qulamlıya həsr edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbiri giriş sözü ilə açan İMD İB-nin sədri Emil Əkbərov göstərdiyi dəstəkdən dolayı Azərbaycan Respublikasının QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Agentliyinə təşəkkür edib. E. Əkbərov bu günə qədər 3 şəhidimizlə bağlı film ərsəyə gətirdiklərini deyib.

Sonra layihənin media tərəfdaşı, 7NEWS.az saytının rəhbəri Səbuhi Abbasov çıxış edərək bu kimi layihələrin Şəhidlərimizin tanıdılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malik olduğunu deyib.

Mingəçevir Şəhər İcra Hakimiyyətinin rəsmisi Sahib Əliyev isə çıxış edərək şəhər rəhbərliyinin salamlarını çatdırdı və videoçarxın yüksək səviyyədə hazırlanmasına görə texniki heyətə təşəkkür etdi.

"Mingəçevir Valideynlər Assosiasiyası" İctimai Birliyinin sədri Fərman Nəbiyev çıxışında şəhid ailələriniə hər zaman diqqət göstərilməsinin vavibliyində danışıb.

Tanınmış telejurnalist, aparıcı İnqilab Şirinli çıxışında bu günə qədər səkkiz yüzə yaxın şəhid ailəsi ilə bağlı reportajların, verilişlərin ərsəyə gətirdiyini deyib.

Sonra Şəhid Ülvi Qulamlıya həsr edilmiş videoçarxın təqdimatı keçirildi.

Təqdimatdan sonra Şəhid Ülvi Qulamlının anası İradə Qulamlı çıxış edərək göstərilən diqqətdən dolayı əziyyəti keçən hər kəsə təşəkkür etdi.

Sonda iştirakçılara videoçarxın diskləri paylanıldı.

