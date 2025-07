Futbol üzrə Azərbaycan I Liqanın başlama tarixi bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytı məlumat yayıb.

11 sentyabrda start götürəcək turnir 10 komandanın iştirakı ilə 3 dövrəli sistemlə keçiriləcək.

Qeyd edək ki, I Liqanın son qalibi "Qəbələ" komandasıdır.

