Bu ilin I yarısında Azərbaycan əhalisinin nominal gəlirləri 42 milyard 747,8 milyon manat təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 7,2 % çoxdur.

Son 1 ildə ölkədə adambaşına düşən nominal gəlir isə 6,7 % artaraq 4 177 manata çatıb.

