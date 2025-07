Ötən ay Bakıda təcili yardıma edilən çağırışların 367-si yol-nəqliyyat hadisələri ilə bağlı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı şəhəri üzrə Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, onlardan 292 nəfərə yerində zəruri tibbi xidmətlər göstərilib və müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə tibb müəssisələrinə hospitalizasiya olunub.

