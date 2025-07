Mingəçevir Dövlət Universitetinin (MDU) prorektoru vəzifədən azad olunub.

Metbuat.az Teleqraf-a istinadən xəbər verir ki, uzun illərdir MDU-nun elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsində çalışan Veysəl Əyyubov öz ərizəsi ilə tutduğu vəzifədən azad edilib.

Onun yerinə hələ ki yeni təyinat olmayıb.

