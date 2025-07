Azərbaycanda dəmir yolu nəqliyyatı ilə 2025-ci ilin yanvar-iyun aylarında 8,5 milyon ton yük, 4648,4 min sərnişin daşınıb.

Metbuat.az Dövlət Statistika Komitəsinin aylıq hesabatına istinadən xəbər verir.

Hesabata əsasasən, 2024-cü ilin eyni dövrü ilə müqayisədə yük daşınmasında 9,3% azalma, sərnişin daşınmasında isə 20,7 faiz artım müşahidə olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.