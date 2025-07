Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan keçmiş PKK terror təşkilatı tərəfdarlarının İraqda silahları təhvil verməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan "X"də etdiyi paylaşımında "Terrorsuz Türkiyə" adı ilə qarşıya qoyulan hədəfə gedən yolda atılan mühüm addımın xeyirli olmasını ifadə edib.

Xatırladaq ki, “Terrorsuz Türkiyə” quruculuğu prosesi çərçivəsində keçmiş PKK terror təşkilatı bu gündən silahları təhvil verməyə başlayıb.

