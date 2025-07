İyulun 12-15-də havanın maksimal temperaturunun Bakıda və Abşeron yarımadasında 35-39, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, eyni zamanda, Aran rayonlarında 35-39, bəzi yerlərdə 41, dağlıq rayonlarda isə 27-32 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən bildirilib.

