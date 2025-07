"Comex" birjasında gümüş füçerslərinin qiyməti 39 dolları ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, 2011-ci ildən bəri ən yüksək məbləğdir. Qiymətli metalın qiyməti 1 trua unsiyası üçün 39,01 dollar (+4.57%) təşkil edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.