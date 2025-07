"Bitcoin" bahalaşdı

İyulun 12-də əsas kriptovalyutaların qiymətində qarışıq dinamika müşahidə olunur.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, iyulun 12-də aparıcı kriptovalyutaların qiymətləri birjalarda qarışıq istiqamətdə dəyişib.

Bitcoin son 24 saat ərzində 0,28% bahalaşaraq 117 601,17 ABŞ dollarına yüksəlib. Ethereum isə 1,38% ucuzlaşaraq 2 946,95 dollara düşüb.

Bazar dəyərinə görə üçüncü yerdə olan XRP 7,20% artaraq 2,76 dollar olub. Tether (USDT) sabitliyini qoruyaraq 1,00 dollar səviyyəsində qalıb.

Digər əsas aktivlərdən BNB 0,03% artaraq 690,77 dollar, Solana isə 1,96% ucuzlaşaraq 162,21 dollar təşkil edib.

Dogecoin 0,53% bahalaşaraq 0,2006 dollara, TRON isə 2,47% ucuzlaşaraq 0,3027 dollara ticarət olunub.

Kriptovalyuta bazarının ümumi tendensiyası qeyri-müəyyən olsa da, son 7 gün ərzində Cardano (ADA) və XRP kimi aktivlərdə iki rəqəmli artım müşahidə olunub.

Qiymət dəyişiklikləri əsasən ABŞ-da inflyasiya göstəricilərinin zəifləməsi, spot ETF-lərlə bağlı nikbinlik və texniki amillərlə izah olunur. Eyni zamanda, qazanc reallaşdırmaları və tənzimləmə ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər bəzi aktivlərə təzyiq göstərməkdə davam edir.

Xatırladaq ki, Bitcoin iyulun 11-də yeni rekord müəyyən edib və 117,8 min dollara qədər yüksəlib.

