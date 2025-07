Bu gecə Rusiya ordusu Ukraynanın qərbində yerləşən Çernovtsı vilayətinə pilotsuz uçuş aparatları (PUA) və raketlərlə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna KİV məlumat yayıb.

Bildirilir ki, hücum nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 10 nəfər isə yüngül xəsarət alıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.