Şəkidə 87 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə rayonun Turan qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, hadisə Abbas Qafarovun yaşadığı evin həyətində su mühərrikindən istifadə etməsi nəticəsində baş verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.